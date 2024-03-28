Tale da non far male

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Tale da non far male' è 'Indolore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INDOLORE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Tale da non far male" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tale da non far male". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Indolore? Il termine indica qualcosa che non provoca dolore o fastidio. È usato per descrivere oggetti, sostanze o situazioni che risultano innocui o gradevoli al tatto, alla vista o all'uso. Quando qualcosa è inodore, si può anche dire che è indolore, in quanto non causa disagio o sensazioni spiacevoli. Questa caratteristica rende l'elemento particolarmente adatto a chi ha sensibilità o desidera evitare qualsiasi forma di fastidio.

Se la definizione "Tale da non far male" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tale da non far male" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Indolore:

I Imola N Napoli D Domodossola O Otranto L Livorno O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tale da non far male" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

