SOLUZIONE: MEDIOCRITÀ

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Caratterizza ogni cosa ordinaria o scadente" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Caratterizza ogni cosa ordinaria o scadente". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Mediocrità? La mediocrità descrive ciò che si distingue per essere comune e privo di particolare valore o eccellenza. Rappresenta l'assenza di originalità e di sforzo, spesso associata a risultati insufficienti o poco ispiranti. Questa condizione si manifesta quando si accetta la banalità senza cercare di migliorare o innovare. Vivere in mediocrità significa accontentarsi di poco, senza ambizioni o passioni che possano elevare la propria esistenza.

Quando la definizione "Caratterizza ogni cosa ordinaria o scadente" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Caratterizza ogni cosa ordinaria o scadente" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Mediocrità:

M Milano E Empoli D Domodossola I Imola O Otranto C Como R Roma I Imola T Torino À -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Caratterizza ogni cosa ordinaria o scadente" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

