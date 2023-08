Scadente o comune - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scadente o comune. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ORDINARIO

"Scadente" è un aggettivo che esprime un livello di qualità al di sotto delle aspettative, indicando mancanza di eccellenza o valore. Qualcosa di scadente può essere poco efficace o poco soddisfacente rispetto agli standard attesi. L'aggettivo "comune" si riferisce a ciò che è diffuso o frequente, spesso connotando una mancanza di particolarità o originalità. "Ordinario" indica qualcosa di normale, senza caratteristiche straordinarie o eccezionali. In sintesi, mentre "scadente" denota scarsa qualità, "comune" si riferisce a diffusione e "ordinario" a normalità, creando sfumature diverse nell'interpretazione di oggetti, situazioni o esperienze.

