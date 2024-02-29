Antro grotta

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Antro grotta' è 'Caverna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAVERNA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Antro grotta" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Antro grotta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Caverna? Una caverna è una cavità naturale che si forma all’interno di un’area rocciosa, spesso attraverso l’erosione o il fenomeno carsico. Essa rappresenta un antro, ovvero uno spazio scavato dalla natura, che si sviluppa sotto terra o all’interno di scogliere. La sua conformazione può variare notevolmente, presentando ambienti più o meno ampi e complessi. Le caverne sono ambienti unici, ricchi di stalattiti e stalagmiti, e rappresentano un patrimonio naturale di grande valore.

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Antro grotta nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Caverna

La definizione "Antro grotta" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Antro grotta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Caverna:

C Como A Ancona V Venezia E Empoli R Roma N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Antro grotta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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