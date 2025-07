Formazione rocciosa che può dare rifugio nei cruciverba: la soluzione è Caverna

CAVERNA

Curiosità e Significato di Caverna

Approfondisci la parola di 7 lettere Caverna: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Caverna? Una caverna è una formazione rocciosa naturale, spesso scavata nel cuore delle montagne o delle colline, che offre rifugio a persone, animali o piante. Spesso usata come riparo fin dall’antichità, rappresenta un nascondiglio sicuro e un luogo di protezione dalla natura selvaggia. La sua funzione primaria è quella di custodire e proteggere, rendendola un vero e proprio rifugio naturale.

Come si scrive la soluzione Caverna

C Como

A Ancona

V Venezia

E Empoli

R Roma

N Napoli

A Ancona

