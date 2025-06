Vale lui nei cruciverba: la soluzione è Egli

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Vale lui' è 'Egli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EGLI

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 4 lettere Egli: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Egli? Vale lui si riferisce a un termine usato per indicare egli, ovvero la forma maschile del pronome personale soggetto in italiano. È un modo semplice e diretto per parlare di una persona di sesso maschile, sottolineando il ruolo soggettivo all’interno di una frase o conversazione. Conoscere questa parola aiuta a capire meglio le costruzioni grammaticali e le sfumature della lingua italiana.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Vale a luiVale il a ManchesterLui lui e luiIl prefisso che vale oltre misuraTu e lui

E Empoli

G Genova

L Livorno

I Imola

G B È N I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BIGNÈ" BIGNÈ

