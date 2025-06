Scherzosamente vale vegetariano nei cruciverba: la soluzione è Erbivoro

Home / Soluzioni Cruciverba / Scherzosamente vale vegetariano

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Scherzosamente vale vegetariano' è 'Erbivoro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ERBIVORO

La parola Erbivoro è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Erbivoro.

Perché la soluzione è Erbivoro? Erbivoro indica chi si nutre esclusivamente di piante, come verdure e cereali. È un termine che descrive uno stile di vita alimentare vegetariano, rispettoso degli animali e dell’ambiente. Essere erbivori significa scegliere di seguire una dieta basata su alimenti vegetali, promuovendo benessere e sostenibilità. Una scelta consapevole che riflette attenzione per il pianeta e per la propria salute.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo è ogni ruminanteVale il a ManchesterIl prefisso che vale oltre misuraIl vegetariano non vi mette piede

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai trovato la definizione "Scherzosamente vale vegetariano" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

E Empoli

R Roma

B Bologna

I Imola

V Venezia

O Otranto

R Roma

O Otranto

N R I I C E R A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CRINIERA" CRINIERA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.