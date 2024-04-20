Sono quelli che comandano

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Sono quelli che comandano' è 'Capi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAPI

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Perché la soluzione è Capi? I capi sono figure di autorità che esercitano il comando su un gruppo o un'organizzazione. Sono responsabili di prendere decisioni importanti e guidare i membri verso obiettivi comuni. La loro presenza è fondamentale per mantenere l'ordine e la direzione delle attività. I capi si distinguono per le loro capacità di leadership e per la capacità di motivare e coordinare le persone sotto di loro. La loro funzione è cruciale in ogni struttura organizzativa.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sono quelli che comandano". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Sono quelli che comandano nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Capi

La definizione "Sono quelli che comandano" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sono quelli che comandano" conferma che la soluzione 'Capi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Capi

C Como A Ancona P Padova I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sono quelli che comandano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Capi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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