La Soluzione ♚ Le scalmiere delle gondole La definizione e la soluzione di 7 lettere: Le scalmiere delle gondole. FORCOLE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Le scalmiere delle gondole: Una maggior leggerezza.[senza fonte] forcola (voga veneta) (lo scalmo delle gondole ed altre imbarcazioni venete) altri progetti wikizionario wikimedia... La forcola è un tipo di scalmiera utilizzata nella voga veneta. Agisce come forza resistiva considerando il sistema remo-contatto remo/acqua-forcola-vogatore come una leva di secondo genere. È un attrezzo caratteristico impiegato nelle imbarcazioni veneziane. Una sperimentazione secolare ha reso le forme di questo genere di strumenti molto elaborate. Ogni curva, spigolo, inclinazione ha una precisa funzione nell'economia della vogata. Nella ... Altre Definizioni con forcole; scalmiere; gondole; Li percorrono le gondole; Caratteristico canale percorso da gondole;

La risposta a Le scalmiere delle gondole

FORCOLE

F

O

R

C

O

L

E

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Le scalmiere delle gondole' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.