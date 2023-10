La città delle gondole - Cruciverba

Veneziana, comecelebre regata storica. in queste gare si usano anchedi formato ridotto a due rematori dette gondolini. leda regata oltre...

Venezia ( AFI : /ve'nttsja/, ; Venesia /ve'nsja/ in veneto) è un comune italiano di 249 643 abitanti, capoluogo dell'omonima città metropolitana e della regione Veneto. Primo comune della regione Veneto per superficie e secondo per popolazione dopo Verona, è tra le primissime città nel mondo per bellezza ed importanza storica, artistica e culturale. Comprende sia territori insulari sia di terraferma ed è articolato attorno ai due principali centri di Venezia (al centro dell'omonima laguna) e di Mestre (nella terraferma).