La soluzione di 5 lettere per la definizione 'In quello a pelo si dorme' è 'Sacco'.

SACCO

Curiosità e Significato di Sacco

Vuoi sapere di più su Sacco? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Sacco.

Perché la soluzione è Sacco? Sacco è un contenitore morbido e avvolgente, spesso riempito di piume, lana o materiali sintetici, utilizzato per riposare e dormire. Si trova generalmente nelle camere da letto, come copripiumino o piumone, offrendo calore e comfort. La sua forma avvolgente e il suo materiale soffice creano un ambiente ideale per un sonno tranquillo e riposante.

Come si scrive la soluzione Sacco

Hai trovato la definizione "In quello a pelo si dorme" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

A Ancona

C Como

C Como

O Otranto

