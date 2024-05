La Soluzione ♚ Nocivo alla salute

: MALSANO

La soluzione per la definizione.

Curiosità su Nocivo alla salute: Di riferimento. con nocivo (il cui simbolo è xn) ci si riferisce a sostanze o preparazioni possono implicare rischi per la salute. queste diciture e simboli... Cibo spazzatura è una locuzione usata per indicare quel cibo considerato malsano a causa del suo bassissimo valore nutrizionale e all'elevato contenuto di grassi o zuccheri. L'espressione, adoperata per la prima volta nel 1951 da Michael Johann Jacobson (nella forma inglese junk food), indica alimenti come le preparazioni industriali o della ristorazione di massa ricchi di grassi saturi, sale e zuccheri aggiunti come hamburger, würstel, hot dog, patate fritte, bibite zuccherate, dolci elaborati. La pizza può essere considerato un cibo spazzatura, ma solo nel caso delle preparazioni industriali. Le malattie più comuni sovente associate al ...

