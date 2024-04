La Soluzione ♚ È a ovest di Nuoro La definizione e la soluzione di 7 lettere: È a ovest di Nuoro. MACOMER Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su E a ovest di nuoro: Thigoloboe, monte gurtei e sant'onofrio. a ovest la città termina con il pianoro di corte. nuoro è il settimo capoluogo di provincia più elevato d'italia... Macomer (AFI: /mako'mr/ ), Macumère in sardo (AFI: /maku'mr/), è un comune italiano di 9 193 abitanti della provincia di Nuoro, situato a 563 metri sul livello del mare, alle pendici della catena del Marghine, di cui è il centro principale, arroccata sulle rive del rio S'Adde. Insignito del titolo di città, è inoltre il capoluogo dell'unione dei comuni del Marghine. Altre Definizioni con macomer; ovest; nuoro; Centro a ovest di Nuoro; Indicano Nord Nord-Ovest; L ovest dei pionieri; La costa ovest dello Stivale; È a est di Nuoro; La meta della gita 4782 Nuoro;

MACOMER

M

A

C

O

M

E

R

