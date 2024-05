La Soluzione ♚ Cittadina a nord di Oristano

: MACOMER

Curiosità su Cittadina a nord di oristano: La provincia di oristano (provìntzia de aristanis in lsc e in sardo logudorese, provìncia de aristanis in sardo campidanese) è una provincia italiana... Macomer (AFI: /mako'mr/ ), Macumère in sardo (AFI: /maku'mr/), è un comune italiano di 9 186 abitanti della provincia di Nuoro, situato a 563 metri sul livello del mare, alle pendici della catena del Marghine, di cui è il centro principale, arroccata sulle rive del rio S'Adde. Insignito del titolo di città, è inoltre il capoluogo dell'unione dei comuni del Marghine.

