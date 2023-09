Centro a ovest di Nuoro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Centro a ovest di Nuoro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MACOMER

Significato/Curiosita : Centro a ovest di nuoro

Statale 131 dir/centr nuorese (ss 131 dcn) è una strada statale italiana sita in sardegna. scorre da ovest a nord-est per una lunghezza di 144,000 km; parte... macomer (pron. /mako'mr/; macumère /maku'mr/ in sardo) è un comune italiano di 9 262 abitanti della provincia di nuoro, situato a 563 metri sul livello... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 settembre 2023

