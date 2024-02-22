Lo è un lavoro eseguito a pennello

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo è un lavoro eseguito a pennello' è 'Pittorico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PITTORICO

Perchè la soluzione è Pittorico? Un lavoro eseguito a pennello si chiama pittorico. È un'arte che richiede precisione e sensibilità, capace di trasmettere emozioni attraverso colori e forme. Questa tecnica permette di creare opere uniche, dove ogni dettaglio contribuisce a raccontare una storia o esprimere un sentimento. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Lo è un lavoro eseguito a pennello nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Pittorico

Se la definizione "Lo è un lavoro eseguito a pennello" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pittorico'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Lo è un lavoro eseguito a pennello

Lo è un lavoro eseguito a pennello Risposta: PITTORICO

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: P________

P________ Inizia con: P

P Finisce con: O

Le 9 lettere della soluzione

P Padova I Imola T Torino T Torino O Otranto R Roma I Imola C Como O Otranto

La soluzione 'Pittorico' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo è un lavoro eseguito a pennello". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.