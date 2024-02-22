Lo è un lavoro eseguito a pennello
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo è un lavoro eseguito a pennello' è 'Pittorico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PITTORICO
Perchè la soluzione è Pittorico? Un lavoro eseguito a pennello si chiama pittorico. È un'arte che richiede precisione e sensibilità, capace di trasmettere emozioni attraverso colori e forme. Questa tecnica permette di creare opere uniche, dove ogni dettaglio contribuisce a raccontare una storia o esprimere un sentimento. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lo è un lavoro eseguito a pennello nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Pittorico
Se la definizione "Lo è un lavoro eseguito a pennello" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pittorico'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Lo è un lavoro eseguito a pennello
- Risposta: PITTORICO
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: P________
- Inizia con: P
- Finisce con: O
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Pittorico' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo è un lavoro eseguito a pennello". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con lavoro: Gruppi di lavoro ristretti negli enti pubblici
Con eseguito: L arresto volante della palla eseguito dal calciatore
Con pennello: Eseguita con il pennello