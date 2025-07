La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Guglia dolomitica' è 'Croda' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CRODA

Perché la soluzione è Croda? Guglia dolomitica si riferisce a una stretta e appuntita formazione rocciosa che si erge tra le vette delle Dolomiti, simbolo di imponenza e bellezza naturale. La parola Croda indica proprio questa tipologia di cresta o punta acuminata, spesso utilizzata anche in alpinismo per descrivere queste affascinanti strutture. Quindi, quando si parla di Guglia dolomitica, si fa riferimento a una suggestiva formazione rocciosa tipica di quei paesaggi unici.

