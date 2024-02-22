di Bagnoregio: borgo del Viterbese

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'di Bagnoregio: borgo del Viterbese' è 'Civita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CIVITA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "di Bagnoregio: borgo del Viterbese" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "di Bagnoregio: borgo del Viterbese". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Civita? Civita è il suggestivo borgo situato nel cuore della provincia di Viterbo, rinomato per il suo aspetto unico e la posizione panoramica. Con le sue strade strette e gli edifici storici, rappresenta un esempio di antico insediamento in un contesto naturale affascinante. La cittadina attira visitatori desiderosi di scoprire un luogo ricco di storia e tradizione, spesso associato a Bagnoregio, un altro noto centro della zona.

La definizione "di Bagnoregio: borgo del Viterbese" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "di Bagnoregio: borgo del Viterbese" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Civita:

C Como I Imola V Venezia I Imola T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "di Bagnoregio: borgo del Viterbese" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

