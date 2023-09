di Castro nel Viterbese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: di Castro nel Viterbese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MONTALTO

Significato/Curiosità : di Castro nel Viterbese

Montalto di Castro è un comune situato nella provincia di Viterbo, nella regione del Lazio, Italia. Questa pittoresca località costiera si affaccia sul Mar Tirreno e offre una bellissima vista sul mare. Il territorio di Montalto di Castro è caratterizzato da ampie spiagge sabbiose, dune, e una natura incontaminata. È una meta ideale per chi cerca relax e tranquillità, lontano dalle affollate località turistiche. Tra le attrazioni principali ci sono il Castello di Vulci, un'imponente struttura medievale, e il Parco Naturale della Maremma Laziale, un'area protetta che offre opportunità per escursioni nella natura. Montalto di Castro è anche conosciuta per la sua produzione di olio d'oliva e vini locali di alta qualità. È un luogo che offre un perfetto mix tra cultura, storia e bellezze naturali, rendendolo una destinazione affascinante per i visitatori.

