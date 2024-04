La Soluzione ♚ L ha ottenuto il deputato La definizione e la soluzione di 6 lettere: L ha ottenuto il deputato. SEGGIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su L ha ottenuto il deputato: Ottenendo il 5,42% dei voti validi (miglior risultato in assoluto a livello regionale della lista, che complessivamente ha ottenuto solo l'1,91% dei voti... Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, detto informalmente presidente di seggio, è uno dei componenti dell'ufficio che si insedia presso ogni sezione elettorale in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie previste dall'ordinamento italiano. Egli è giuridicamente responsabile in prima persona, anche sotto il profilo penale, dello svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. Altre Definizioni con seggio; ottenuto; deputato; La espressività di un pianista; Lo ha ottenuto il deputato; Ottenuto con le minacce; Riconfermare un deputato;

