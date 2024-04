La Soluzione ♚ Addormentano i pazienti La definizione e la soluzione di 9 lettere: Addormentano i pazienti. ANESTESIE - ANESTETICI - ANESTESISTI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Addormentano i pazienti: Dopo diverse settimane in ospedale. gli altri, più o meno feriti, si addormentano nella speranza di essere soccorsi ma rischiando l'assideramento. lo stesso... In medicina, il termine anestesia indica l'abolizione della sensibilità, della coscienza, e del dolore, unitamente al rilassamento muscolare. L'anestesiologia è quindi quella branca della medicina che si occupa di annullare la sensibilità dolorifica e la coscienza durante un intervento di chirurgia o durante una procedura invasiva. La parola fu inventata dal medico e poeta Oliver Wendell Holmes, che la mutuò dal greco assa (mancanza ... Altre Definizioni con anestesie; addormentano; pazienti; Ha pazienti in età scolare; Studia le tecniche per rendere insensibili i pazienti;

La risposta a Addormentano i pazienti

ANESTESIE

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Addormentano i pazienti' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.