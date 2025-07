La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Passeggiano al Pincio' è 'Romani' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ROMANI

La soluzione Romani di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Romani per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Romani? Romani si riferisce agli abitanti di Roma, la città eterna. Il termine richiama la storia e il patrimonio culturale di questa grande civiltà antica, famosa per monumenti, tradizioni e il carattere unico dei suoi cittadini. Quando si dice Passeggiano al Pincio, si evoca un’immagine di romani e turisti che ammirano il panorama dalla collina sopra il Foro. È un tributo alla vita romana.

R Roma

O Otranto

M Milano

A Ancona

N Napoli

I Imola

P I C N R P I I A C A T L U O E M O A I O E I D C

