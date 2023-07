Fodera le giacche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fodera le giacche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SATIN

Significato/Curiosità : Fodera le giacche

La fodera satinata delle giacche aggiunge un tocco di eleganza e raffinatezza ai capi. Il satin è un tessuto liscio e lucente, caratterizzato dalla sua superficie morbida e setosa. La fodera in satin crea una sensazione di comfort quando si indossano le giacche, poiché il tessuto scivola delicatamente sulla pelle. Inoltre, il satin offre anche una funzione pratica, poiché aiuta a proteggere il capo principale dalla sudorazione e dall'usura. La fodera satinata può essere realizzata in diversi colori e disegni, permettendo di personalizzare ulteriormente le giacche e conferire loro un aspetto lussuoso e sofisticato.

Altre risposte alla domanda : Fodera le giacche : fodera; giacche; fodera re di uno strato; Nella fodera e nell asola; fodera per interni; Li sfodera chi si difende; Una fodera per il ciclista; Pelle per giacche ; Con le giacche formano gli abiti; giacche tta a mezza vita; Fornisce pelle per giacche ; Molte giacche ne hanno almeno uno interno;

Cerca altre Definizioni