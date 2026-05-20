di Quinto zona residenziale di Roma

Sara Verdi | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'di Quinto zona residenziale di Roma' è 'Tor'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TOR

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di Quinto zona residenziale di Roma nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Tor

Se la definizione "di Quinto zona residenziale di Roma" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tor'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: di Quinto zona residenziale di Roma
  • Risposta: TOR
  • Lunghezza: 3 lettere
  • Schema parole: 3
  • Schema utile: T__
  • Inizia con: T
  • Finisce con: R

Le 3 lettere della soluzione

T Torino
O Otranto
R Roma

La soluzione 'Tor' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "di Quinto zona residenziale di Roma". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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