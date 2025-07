Gioca tra i terzini e gli attaccanti nei cruciverba: la soluzione è Mediano

MEDIANO

Curiosità e Significato di Mediano

Non fermarti alla soluzione! Conosci Mediano più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Mediano.

Perché la soluzione è Mediano? Il termine mediano si riferisce a un ruolo fondamentale nel calcio, situato tra i difensori e i centrocampisti. È il giocatore che gestisce il ritmo della squadra, aiutando sia in fase difensiva che offensiva. Spesso si dice che gioca tra i terzini e gli attaccanti perché occupa questa posizione centrale e strategica. La sua presenza è essenziale per il equilibrio in campo.

Come si scrive la soluzione Mediano

Se "Gioca tra i terzini e gli attaccanti" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

M Milano

E Empoli

D Domodossola

I Imola

A Ancona

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E T I T L O D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DELITTO" DELITTO

