Mancanza di preconcetti e di riguardi

Sara Verdi | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Mancanza di preconcetti e di riguardi' è 'Spregiudicatezza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPREGIUDICATEZZA

Perché la soluzione è Spregiudicatezza? La spregiudicatezza si riferisce alla capacità di affrontare le situazioni senza essere condizionati da pregiudizi o giudizi preconcetti. Essa implica un atteggiamento aperto e disinvolto, che permette di considerare le cose in modo obiettivo e senza pregiudizi, anche di fronte a rischi o conseguenze impreviste. Questa qualità favorisce l’autenticità e la sincerità nelle azioni e nelle decisioni, contribuendo a una maggiore libertà di pensiero e di comportamento.

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Mancanza di preconcetti e di riguardi nei cruciverba: la soluzione di 16 lettere è Spregiudicatezza

Per risolvere la definizione "Mancanza di preconcetti e di riguardi", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Spregiudicatezza'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Mancanza di preconcetti e di riguardi
  • Risposta: SPREGIUDICATEZZA
  • Lunghezza: 16 lettere
  • Schema parole: 16
  • Schema utile: S_______________
  • Inizia con: S
  • Finisce con: A

Le 16 lettere della soluzione

S Savona
P Padova
R Roma
E Empoli
G Genova
I Imola
U Udine
D Domodossola
I Imola
C Como
A Ancona
T Torino
E Empoli
Z Zara
Z Zara
A Ancona

La soluzione 'Spregiudicatezza' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Mancanza di preconcetti e di riguardi". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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