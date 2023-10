Una grossa falena dalla lunga proboscide - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una grossa falena dalla lunga proboscide. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : SFINGE COLIBRÌ

Significato/Curiosita : Una grossa falena dalla lunga proboscide

Lungo tubo. a riposo, questa proboscide viene avvolta a spirale posizionandosi sotto il capo. la spirotromba può essere lunga quanto l'intero corpo. i lepidotteri... E nordafrica; è conosciuto anche col nome di fiutola, farfalla sfinge o sfinge colibrì. passa con estrema rapidità da un fiore all'altro senza mai posarsi:... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

