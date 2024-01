La definizione e la soluzione di: Iscrizione sepolcrale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Mura (1578 aprile 6); iscrizione onoraria di luigi graziani, viaggiatore in europa, africa e asia. secolo xvii: iscrizione sepolcrale dei fratelli francesco...

Un'epigrafe (dal greco antico: paf, epigraphè, scritto sopra) o iscrizione è un testo esposto pubblicamente su un supporto di materiale non deperibile (principalmente marmo o pietra, più raramente metallo).

L'intento del testo è spesso quello di tramandare la memoria di un evento storico, di un personaggio o di un atto; le parole possono essere incise, oppure dipinte o eseguite a mosaico; l'epigrafe si può trovare sia in un luogo chiuso (chiesa, cappella, palazzo) sia all'aperto (piazza, via, cimitero), oppure può essere apposta su un oggetto. Solitamente le iscrizioni sono realizzate in lettere maiuscole, a caratterizzarle però non è solo lo stile della scrittura ma anche l'adozione di particolari registri linguistici, improntati generalmente a concisione e solennità, in funzione del contenuto, del contesto e dello scopo comunicativo.

Italiano

Sostantivo

epigrafe ( approfondimento) f sing (pl.: epigrafi)

(letteratura) scritta evocativa su loculi, lapidi o statue (archeologia) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

e | pì | gra | fe

Pronuncia

IPA: /e'pigrafe/

Etimologia / Derivazione

dal greco pa che deriva da p cioè "scrivere sopra"

Sinonimi

iscrizione, epitaffio, scritta

( archeologia ) lapide

lapide citazione, motto, satira, arguzia, dedica

Parole derivate