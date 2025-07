Se ne danno sei all anno nei cruciverba: la soluzione è Premi Nobel

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Se ne danno sei all anno' è 'Premi Nobel'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PREMI NOBEL

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Premi Nobel più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Premi Nobel.

Perché la soluzione è Premi Nobel? I Premi Nobel sono riconoscimenti internazionali assegnati ogni anno a persone o enti che si sono distinti in campi come la fisica, la chimica, la medicina, la letteratura, la pace e l'economia. Sono il massimo onore per chi contribuisce con scoperte o azioni eccezionali al progresso dell'umanità, celebrando l’eccellenza e l’innovazione nel mondo. Sono un simbolo di merito e di impegno globale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Quelle dei mandorli danno luogo ogni anno a una grandiosa Sagra ad AgrigentoSe ne danno per cercare di abbattere una portaNe ha sei il cuboI Serafini ne hanno seiRe Enrico VIII ne ebbe sei

Se "Se ne danno sei all anno" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

R Roma

E Empoli

M Milano

I Imola

N Napoli

O Otranto

B Bologna

E Empoli

L Livorno

E O C L L A R R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CROLLARE" CROLLARE

