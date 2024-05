La Soluzione ♚ L ultima ingiuria a Gesù

: INRI

Curiosità su L ultima ingiuria a gesu: Rivolto da gesù ai suoi discepoli e a una grande folla, riportato nel vangelo secondo matteo 5,1-7,29. tradizionalmente si pensa che gesù abbia rivolto... Nei Vangeli, il titulus crucis (titolo della croce) fu un'iscrizione apposta sopra la croce durante la crocifissione di Gesù. Secondo quanto riferito dal vangelo di Giovanni, l'iscrizione recitava "Gesù nazareno, re dei giudei" e sarebbe stata scritta in ebraico, latino e greco. In realtà l'esatta composizione delle parole è incerta, in quanto la condanna è riportata in modo differente dai quattro vangeli canonici. Il titulus sarebbe stato apposto sopra la croce per indicare ai presenti la motivazione della condanna. L'esibizione della motivazione della condanna era in effetti prescritta dal diritto romano, per quanto non in tre lingue.

