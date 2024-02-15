La capitale egiziana

SOLUZIONE: CAIRO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La capitale egiziana" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La capitale egiziana". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Cairo? Cairo è la città più grande e popolosa dell'Egitto, situata lungo il fiume Nilo. È un importante centro culturale, storico e politico del Nord Africa, conosciuta per le sue grandi moschee, musei e antiche rovine. La città ha un ruolo centrale nella storia egiziana, rappresentando un crocevia tra tradizione e modernità. È anche famosa per il suo traffico intenso e l'energia vibrante dei suoi quartieri.

Questa pagina è dedicata alla definizione "La capitale egiziana" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La capitale egiziana" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Cairo:

C Como A Ancona I Imola R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La capitale egiziana" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

