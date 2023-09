Abita nella capitale egiziana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abita nella capitale egiziana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CAIROTA

Significato/Curiosita : Abita nella capitale egiziana

Medico che cura i cittadini più poveri di tebe, la capitale egiziana. seguirà il mestiere del padre nella sua vita. kaptah: schiavo al servizio di sinuhe... Di residenti nell'area metropolitana adiacente, creando la megalopoli cairota: la grande cairo (in arabo , al-qahira al-kubra). il cairo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Abita nella capitale egiziana : abita; nella; capitale; egiziana; Un abita nte del villaggio; abita zione russa; Proprietari di case che abita no molto vicini; abita nte dei mari gonfiabile; abita zione rustica; Non manca nella zuppa di pesce; nella bandiera dello starter; Un ammanco nella chiusura dei conti della ditta; Desiderosi di ritornare nella propria terra; Ragazza nella casa da tè giapponese; La capitale con il Prado; auPrince: la capitale di Haiti; Il capitale in titoli delle S p A; La capitale del cantone di Basilea Campagna; Monrovia ne è la capitale ; La città egiziana con le piramidi di Giza; La casta egiziana esperta di geroglifici; Una divinità egiziana ; La carta egiziana ; Una penisola egiziana ;

Cerca altre Definizioni