La definizione e la soluzione di 8 lettere: Lo si spreme per un idea. CERVELLO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il cervello è l'organo principale del sistema nervoso centrale, presente in tutti i vertebrati e nella maggior parte degli invertebrati, che si trova nella testa, di solito vicino agli organi sensoriali per i sensi come la vista. È l'organo più complesso nel corpo di un vertebrato. Nei vertebrati il cervello è situato all'apice del nevrasse, all'interno del cranio.

