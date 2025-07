Un software per la manutenzione del computer nei cruciverba: la soluzione è Tool

TOOL

Curiosità e Significato di Tool

Perché la soluzione è Tool? Un tool è un termine inglese che indica un programma o un'applicazione utilizzata per facilitare le operazioni di manutenzione e ottimizzazione del computer. Questi strumenti aiutano a pulire file inutili, migliorare le prestazioni e risolvere eventuali problemi di sistema, rendendo più semplice mantenere il PC efficiente e funzionante al meglio. In sostanza, un tool è un alleato fondamentale per la cura del tuo computer.

Come si scrive la soluzione Tool

Se "Un software per la manutenzione del computer" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

T Torino

O Otranto

O Otranto

L Livorno

