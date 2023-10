Le migliori in classifica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le migliori in classifica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PRIME

Significato/Curiosita : Le migliori in classifica

Censis (che stila una classifica sia per le università pubbliche che per le private) e il miur (che invece stila la classifica sulla dimensione delle... Censis (che stila unasia peruniversità pubbliche che perprivate) e il miur (che invece stila lasulla dimensione delle... Prime è un film del 2005 di Ben Younger con Meryl Streep, Uma Thurman e Bryan Greenberg. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Le migliori in classifica : migliori; classifica; È stato considerato uno dei migliori calciatori di tutti i tempi; La sigla della classifica dei migliori tennisti; Scelta degli elementi migliori ; Le vongole migliori ; I migliori sul campo di battaglia; Sigla dei migliori tennisti; Elenca i migliori tennisti professionisti sigla; Così si definisce l ultimo in classifica ; Spettava all ultimo in classifica del Giro d ltalia; Una classifica di successi; La sigla della classifica dei migliori tennisti; Si classifica con la scala Richter; classifica senza assi; Minacciare la posizione di chi ci precede nella classifica ;

Cerca altre Definizioni