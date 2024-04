La Soluzione ♚ Mele per marmellate La definizione e la soluzione di 7 lettere: Mele per marmellate. COTOGNE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Mele per marmellate: Concernenti le confetture, le gelatine, le marmellate e la crema di marroni". ^ confetture, gelatine, marmellate e crema di marroni (pdf), su to.camcom.it... Il cotogno (Cydonia oblonga Mill., 1768) è un albero da frutto appartenente alla famiglia delle Rosacee. È l'unica specie nota del genere Cydonia. È uno dei più antichi alberi da frutto conosciuti: era coltivato già nel 2000 a.C. dai Babilonesi, tra i Greci era considerato frutto sacro ad Afrodite e in epoca romana era ben noto, venendo citato da Catone, Plinio e Virgilio. I frutti in generale si chiamano cotogne; in particolare, le varietà a ... Altre Definizioni con cotogne; mele; marmellate; La valle trentina delle mele; Valle trentina delle mele; Lo sono le mele guaste; Se ne fanno marmellate; Un recipiente per marmellate;

COTOGNE

