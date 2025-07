Dà mele per fare marmellate nei cruciverba: la soluzione è Cotogno

Home / Soluzioni Cruciverba / Dà mele per fare marmellate

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Dà mele per fare marmellate' è 'Cotogno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COTOGNO

Curiosità e Significato di Cotogno

Hai risolto il cruciverba con Cotogno? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Cotogno.

Perché la soluzione è Cotogno? COTOGNO è un termine dialettale piemontese che indica le mele utilizzate per preparare marmellate o conserve. Si riferisce alle mele di varietà più adatte alla cottura e alla trasformazione in dolci, simbolo di tradizione e sapore autentico. In poche parole, rappresenta il frutto che dà vita a gustose confetture fatte in casa, un vero tesoro della cucina contadina.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fare da iettatoreNon si danno certo da fareSi dice quando non c è più niente da fareQuando è maggiore non c è niente da fareSi dànno sempre da fare

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Cotogno

Stai cercando la risposta alla definizione "Dà mele per fare marmellate"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

T Torino

O Otranto

G Genova

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P M I L I E E L D I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MILLEPIEDI" MILLEPIEDI

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.