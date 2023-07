Il vino di mele della Normandia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il vino di mele della Normandia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SIDRO

Significato/Curiosità : Il vino di mele della Normandia

Il "sidro" è una bevanda alcolica ottenuta dalla fermentazione del succo di mele, tipica della regione della Normandia in Francia. Il sidro normanno è particolarmente rinomato per la sua alta qualità e il suo sapore unico. Le mele selezionate vengono pressate per estrarre il succo, che viene poi lasciato fermentare per un periodo di tempo variabile. Il risultato è una bevanda leggermente frizzante, con una varietà di sapori che possono variare dal dolce all'amaro, a seconda delle mele utilizzate e del processo di fermentazione. Il sidro viene spesso apprezzato come accompagnamento ai pasti, ed è diventato un simbolo della cultura e della tradizione normanna.

