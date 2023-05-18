Una fotocopia biologica nei cruciverba: la soluzione è Clone

Sara Verdi | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una fotocopia biologica' è 'Clone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CLONE

Curiosità e Significato di Clone

Approfondisci la parola di 5 lettere Clone: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La fotocopia via telefonoUna moltiplicazione biologica realizzata artificialmentePertinente l eredità biologicaLa matrice della fotocopiaScienza biologica che studia e classifica gli organismi vegetali

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Una fotocopia biologica - Clone

Come si scrive la soluzione Clone

Stai cercando la risposta alla definizione "Una fotocopia biologica"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

Le 5 lettere della soluzione Clone:
C Como
L Livorno
O Otranto
N Napoli
E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O D A I I R

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.