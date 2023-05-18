Una fotocopia biologica nei cruciverba: la soluzione è Clone
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una fotocopia biologica' è 'Clone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
CLONE
Curiosità e Significato di Clone
Approfondisci la parola di 5 lettere Clone: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: La fotocopia via telefonoUna moltiplicazione biologica realizzata artificialmentePertinente l eredità biologicaLa matrice della fotocopiaScienza biologica che studia e classifica gli organismi vegetali
Come si scrive la soluzione Clone
Stai cercando la risposta alla definizione "Una fotocopia biologica"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.Le 5 lettere della soluzione Clone:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
O D A I I R
