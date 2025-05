Scolorisce al sole nei cruciverba: la soluzione è Tinta

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Scolorisce al sole' è 'Tinta'.

TINTA

Curiosità e Significato di "Tinta"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Tinta più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Tinta.

Perché la soluzione è Tinta? La parola tinta si riferisce a un colore o una sfumatura che viene applicata a un materiale, come tessuti o capelli. Quando diciamo che qualcosa scolorisce al sole, intendiamo che l'esposizione prolungata alla luce solare può far perdere intensità a quella particolare tinta, facendola apparire più sbiadita nel tempo. È un concetto comune nella moda e nell'arredamento, dove la cura dei colori è fondamentale per mantenere l'estetica desiderata.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si dà alle stoffeSi dà col pennelloSi scolorisce al soleSbiadisce al SolePunto della traiettoria di un astro in cui questo è più vicino al Sole

Come si scrive la soluzione Tinta

La definizione "Scolorisce al sole" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

I Imola

N Napoli

T Torino

A Ancona

