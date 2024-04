La Soluzione ♚ Il PC che si può poggiare sulle ginocchia La definizione e la soluzione di 9 lettere: Il PC che si può poggiare sulle ginocchia. PORTATILE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Il pc che si puo poggiare sulle ginocchia: Posteriore a poggiare il collo del piede sul pavimento, mentre nella forma definita "aperta" è la parte interna del piede a essere in contatto con il pavimento... Il computer portatile (ellissi molto utilizzata: «portatile»), noto anche con i nomi inglesi di laptop o notebook, è un tipo di personal computer pensato per poter essere trasportato a mano da una sola persona. Concretamente ciò corrisponde alle seguenti tre caratteristiche: un ingombro contenuto; un peso ridotto; il fatto che, almeno durante il trasporto, tutte le principali componenti hardware del computer formino un blocco unico. Altre Definizioni con portatile; poggiare; ginocchia; Il PC nella borsa; Il computer che si mette in valigia; Fa dolere le ginocchia; L inquadratura che prende dalle ginocchia in su;

La risposta a Il PC che si può poggiare sulle ginocchia

PORTATILE

