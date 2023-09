Centro veneto rinomato per il Prosecco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Centro veneto rinomato per il Prosecco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : VALDOBBIADENE

Significato/Curiosita : Centro veneto rinomato per il prosecco

Regionale del veneto dal 19 maggio 2005 al 5 giugno 2008, con deleghe al turismo, all'agricoltura, allo sviluppo montano e all'identità veneta. dall'8 maggio... Barbozza furono aggregati a valdobbiadene. nel maggio 1945 successe un grave fatto di sangue ricordato come eccidio di valdobbiadene, l'esecuzione sommaria... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Centro veneto rinomato per il Prosecco : centro; veneto; rinomato; prosecco; Un centro della Riviera di Ponente; Il centro di Canberra; centro di sport invernali in provincia di Sondrio; centro spaziale in Florida; centro a ovest di Nuoro; Monte veneto ; Fiume del veneto ; L eletto a governare il veneto nel 2010; Con la polenta in un piatto veneto ; Una tipica abitazione rustica del veneto ; È rinomato per i cedri; rinomato vino spagnolo; Un rinomato centro sciistico della Val d Aosta; rinomato consorzio agricolo del Trentino; Un rinomato centro cardiologico milanese; La città veneta del radicchio e del prosecco ; Cocktail con succo d arancia e prosecco ; Cocktail preparato con succo d arancia e prosecco ; Il cocktail con succo d arancia e prosecco ; Centro del trevigiano noto per il prosecco ;

Cerca altre Definizioni