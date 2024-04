La Soluzione ♚ La capitale dei Ciprioti La definizione e la soluzione di 7 lettere: La capitale dei Ciprioti. NICOSIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su La capitale dei ciprioti: Aggiudicarsi il potere sull'isola, alla spartizione dell'isola tra greco ciprioti e turco ciprioti fino alla sua riunificazione. le prime tracce della presenza dell'uomo... Nicosia (AFI: /niko'zia/; in greco esa, Lefkosía; in turco Lefkosa) è la capitale nonché città più popolosa di Cipro. Il nome deriva dall'etimo francese Nicosie, usato sotto il regno dei Lusignano. È l'unica capitale ancora divisa in due frazioni separate da una recinzione militare, detta "linea verde" (che corre da nordovest a sudest): quella meridionale, che è capitale della Repubblica di Cipro, e quella settentrionale, che è capitale ... Altre Definizioni con nicosia; capitale; ciprioti; Bella cittadina a nord di Enna; Capitale cipriota; Mascate ne è la capitale; Ha per capitale Katmandu; La capitale del Libano;

La risposta a La capitale dei Ciprioti

NICOSIA

N

I

C

O

S

I

A

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'La capitale dei Ciprioti' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.