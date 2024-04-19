Mascate ne è la capitale

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Mascate ne è la capitale' è 'Oman'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OMAN

Perché la soluzione è Oman? OMAN è un paese situato nella penisola arabica, caratterizzato da un ricco patrimonio culturale e paesaggi diversificati che spaziano dal deserto alle montagne. La sua capitale è Mascate, città che rappresenta il centro amministrativo e commerciale del paese, con un patrimonio architettonico che riflette le influenze storiche della regione. La presenza di moschee, mercati tradizionali e fortificazioni testimonia la storia millenaria di OMAN. La capitale si distingue per la sua vivace atmosfera e le sue tradizioni radicate.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Mascate ne è la capitale". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Mascate ne è la capitale nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Oman

La soluzione associata alla definizione "Mascate ne è la capitale" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Mascate ne è la capitale" conferma che la soluzione 'Oman' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Oman

O Otranto M Milano A Ancona N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Mascate ne è la capitale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Oman' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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