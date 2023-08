Il palazzo fiorentino in cui è il Giardino di Boboli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il palazzo fiorentino in cui è il Giardino di Boboli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PITTI

Significato/Curiosita : Il palazzo fiorentino in cui e il giardino di boboli

88e / 43.765275°n 11.249968°e43.765275; 11.249968 il giardino di boboli è un parco storico della città di firenze. nato come giardino granducale di palazzo... Palazzo pitti è un imponente palazzo rinascimentale di firenze. si trova nella zona di oltrarno, a breve distanza da ponte vecchio. il nucleo originale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

