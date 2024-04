La Soluzione ♚ Uno stomaco dei ruminanti La definizione e la soluzione di 5 lettere: Uno stomaco dei ruminanti. OMASO - ABOMASO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Uno stomaco dei ruminanti: Attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. il sottordine dei ruminanti (ruminantia scopoli, 1777) include molti grandi erbivori come i bovini, le... L'omàso è un organo che, assieme al reticolo e al rumine, fa parte del complesso prestomacale dei ruminanti. Esso è interposto funzionalmente tra rumine e reticolo da una parte e abomaso dall'altra e permette, nell'animale adulto, il transito delle ingesta fermentate al suo interno fino allo stomaco ghiandolare. La sua funzione principale è quella di riassorbire parte della componente liquida del materiale fermentato. Ciò avviene grazie alla ... Altre Definizioni con omaso; stomaco; ruminanti; La terza cavità dello stomaco dei Ruminanti; Parte terminale dello stomaco dei Ruminanti; Una piaga nello stomaco; Una valvola dello stomaco; La masticano e rimasticano i ruminanti; Ruminanti nordici;

La risposta a Uno stomaco dei ruminanti

OMASO

