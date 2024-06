Combatte il bruciore di stomaco

: L'idrogenocarbonato di sodio o carbonato acido di sodio o carbonato monosodico è un sale di sodio dell'acido carbonico, di formula NaHCO3. In natura, oltre che frequentemente disciolto nelle acque superficiali e sotterranee, è presente raramente come minerale, generalmente sotto forma di efflorescenze, incrostazioni e masse concrezionate in depositi di tipo evaporitico. È comunemente conosciuto come bicarbonato di sodio, denominazione dismessa dalla IUPAC, o anche solo «bicarbonato».

Italiano: Sostantivo: bicarbonato ( approfondimento) m sing (pl.: bicarbonati) . (chimica inorganica) (biochimica) anione poliatomico inorganico del carbonio a numero di ossidazione +4. (chimica) sale acido dell'acido carbonico. (per estensione) (medicina) (farmacologia) bicarbonato di sodio. Sillabazione: bi | car | bo | nà | to. Pronuncia: IPA: /bikarbo'nato/ . Etimologia / Derivazione: da bi- e da carbonato .