La mangiano i ruminanti

: . L'erba o pianta erbacea è genericamente una pianta con fusto non lignificato. Solitamente le erbacee sono annuali, ma non rare sono le specie biennali o perenni che, dopo l'appassimento della parte aerea, rinascono l'anno successivo grazie alla sopravvivenza della radice in stato quiescente durante la stagione sfavorevole.

Italiano: Sostantivo: erba ( approfondimento) f (pl.: erbe) . (botanica) pianta bassa con fusto non legnoso. tappeto erboso. (gergale) (familiare) marijuana. Sillabazione: èr | ba. Pronuncia: IPA: /'rba/ . Etimologia / Derivazione: dal latino herba . Citazione: Sinonimi: prato, verde. ortaggio, erbaggio, verdura, verzura, foraggio, fieno, paglia. (senso figurato) droga, marijuana, hascisc, fumo.