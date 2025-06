Palermitano per i letterati nei cruciverba: la soluzione è Panormita

Home / Soluzioni Cruciverba / Palermitano per i letterati

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Palermitano per i letterati' è 'Panormita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PANORMITA

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Panormita più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Panormita.

Perché la soluzione è Panormita? Panormita è il termine che indica il nome arabo di Palermo, città ricca di storia e cultura. Utilizzato anche come soprannome letterario, richiama le radici antiche e il patrimonio culturale di questa affascinante metropoli siciliana. Per i letterati, rappresenta un simbolo di identità e tradizione locale, rendendo omaggio alla sua storia millenaria e alle sue origini mediterranee.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Premio per letterati e scienziatiUn premio per letterati e scienziatiQuello palermitano ha le spineSostegno economico ad artisti e letteratiComune palermitano narrato in un film di Tornatore

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Palermitano per i letterati" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

A Ancona

N Napoli

O Otranto

R Roma

M Milano

I Imola

T Torino

A Ancona

R T E N E C U Y O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "COURTENEY" COURTENEY

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.