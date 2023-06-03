Quello palermitano ha le spine

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Quello palermitano ha le spine' è 'Carciofo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARCIOFO

Perché la soluzione è Carciofo? Il carcifofo è una pianta che cresce principalmente in Sicilia e si riconosce per le sue spine che la rendono difficile da raccogliere. Questo ortaggio, appartenente alla famiglia delle Asteraceae, si distingue per il suo cuore tenero e il sapore delicato, molto apprezzato in cucina. Le spine che lo caratterizzano sono presenti sui gambi e sulle foglie, proteggendolo dai predatori naturali. La sua coltivazione richiede attenzione e cura, rendendo il carciofo un simbolo della tradizione gastronomica locale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quello palermitano ha le spine". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Quello palermitano ha le spine nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Carciofo

Se la definizione "Quello palermitano ha le spine" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quello palermitano ha le spine" conferma che la soluzione 'Carciofo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Carciofo

C Como A Ancona R Roma C Como I Imola O Otranto F Firenze O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quello palermitano ha le spine" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Carciofo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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